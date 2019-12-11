Враг применил возле Луганского и Лебединского 82-мм минометы. За сутки - 11 обстрелов, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Широкино - из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Киндрашевской Новой - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Шумел - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

По данным штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не было.