Враг применил возле Луганского и Лебединского 82-мм минометы. За сутки - 11 обстрелов, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
- возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Широкино - из автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
- неподалеку от Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Киндрашевской Новой - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Шумел - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
"Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.
По данным штаба, с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не было.