Санкции США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально охватывает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения... Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - заявил глава МИД России.

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Накануне во вторник в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" для обеспечения энергетической безопасности Европы.