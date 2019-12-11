Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму - дополнительный прогресс к нормандскому саммиту, - Пристайко

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Пристайко выразил благодарность странам, которые поддержали резолюцию во время голосования.

"Дополнительный прогресс к нормандскому саммиту. Генассамблея ООН приняла обновленную и усиленнную резолюцию о милитаризаци Крыма. Мы благодарны каждому государству, которое проголосовало "за". Крым - это Украина. Еще раз подчеркнули вчера и в Париже, и в Нью-Йорке", - написал Пристайко.

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Как сообщалось, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.





