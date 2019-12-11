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11.12.19 08:29

"РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну в Донбассе", - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский остановит войну на Донбассе.

"РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну в Донбассе", - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время визита в Вашингтон 10 декабря, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

"РФ рассчитывает, что Зеленский будет следовать предвыборным обещаниям и остановит войну в Донбассе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", - Лавров

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита напомнил  Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

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