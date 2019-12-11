За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас ярко видно, что патриарх Филарет потерял, скажем по-светски, ту команду, которую он имел, которую он создал. Мощную команду. Почему? Потому что руководитель самостоятельно не всегда владеет всей ситуацией. Часто патриарх Филарет, например, принимал определенные решения, и мы, те, кто окружали его, приходили, убеждали, доказывали, что он не прав. И он принимал это мнение. Со временем. Его трудно было убедить сразу в чем-то. У него есть такое в характере упрямство. Но, возможно, это упрямство и довело его до того, что он так приумножил Украинскую православную церковь Киевского патриархата. То есть патриарх Филарет настойчивый, преданный, если он в чем-то убежден, то он будет идти до конца. Он молитвенник, он постоянно совершает богослужения, скромный в быту. Но, к сожалению, как сейчас все констатируют, что будучи скромным в быту, он не скромный в том, что касается властных амбиций. И это сейчас ясно видно. Но патриарх, возможно, уже понимает внутри, что возврата не будет, что он остался практически один. Но вот такая черта характера, его упрямство, не позволяет ему пересмотреть свои взгляды и смириться с большинством, с абсолютным большинством", - рассказал Епифаний.

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"Я бы сказал, что 98 или 99 процентов архиереев ПЦУ остались единодушны относительно его "ухода", все хотят сохранить единство. И мы сохранили единство, раскола как такового не произошло. Почетный патриарх Филарет остается в составе Православной церкви Украины, его место в Синоде - каждый может убедиться - до сих пор ожидает его возвращения. То есть он сейчас самоизолировался в составе Православной церкви Украины", - резюмировал Епифаний.

"В связи с полной ликвидацией Киевской патриархии было принято единогласное решение Священным синодом, что в связи с теми заслугами, которые почетный патриарх Филарет имеет перед Украинской православной церковью, мы пожизненно оставляем ему резиденцию на Пушкинской, 36. Владимирский собор также пожизненно остается за ним, где он имеет возможность совершать богослужение, а также содержание, те поступления, которые от Владимирского собора на уровне пожертвований и т.д. Мы идем на уступки, мы уважаем его, мы проявляем к нему христианскую любвь. Почетный патриарх часто декларирует, что его хотят "выбросить на улицу". Это не соответствует действительности и это - неправда. Никогда ни у кого даже не было подобного мнения. Но к сожалению, то окружение, которое сейчас у него, сеет вражду, сеет ненависть", - констатировал Епифаний.

"К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета, я думаю, что он этого не осознает, играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня. Он, возможно, этого не понимает даже. Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - резюмировал Епифаний.