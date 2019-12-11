Мы готовы под госгарантии обеспечить броней и оружием целую бригаду Десантно-штурмовых войск, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".

Компания "Украинская бронетехника" появилась уже во время войны. Сначала она начала разрабатывать и производить колесные бронированные машины, а сегодня предлагает различные образцы вооружения и военной техники.

По словам Сенченка, у компании есть "интересное и амбициозное предложение".

"Учитывая то, что у государства не хватает средств, наша компания готова под государственные гарантии полностью обеспечить одну легкую бригаду Десантно-штурмовых войск транспортными и боевыми машинами и минометами, то есть поставить т.н. бригадный комплект. Немного производителей украинского оружия готовы работать в таком режиме - не за деньги, а под госгарантии", - рассказал Сенченко.

Он подчеркивает, что это очень амбициозная задача, потому что у нас "несколько десятков бригад в ВСУ, а уровень обеспеченности современной бронированной техникой и вооружением достаточно низкий".

"Да, много еще советского, но время есть время. И поэтому, если мы за год-полтора, максимум два, полностью обеспечим одну бригаду, это будет очень хороший пример. Пусть таким образом поработают и другие производители. Это будет настоящее соревнование", - заявил Сенченко.

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