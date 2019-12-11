Сегодня гособоронзаказ может загрузить предприятия только на 5%, нужно содействовать экспорту, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".

По его словам, над этим должны работать Минэкономики, МИД и все наши посольства, военная и внешняя разведки.

"Кстати, и президенту Украины нужно изучить опыт Соединенных Штатов, где лидер страны является одним из главных лоббистов оборонно-промышленного комплекса в части его продвижение на внешние рынки. Кроме того, надо помнить, что лучшая реклама украинской военной техники и вооружения - использование ее собственной армией страны", - подчеркнул Сенченко.

Он считает, что сегодня экспорт украинского оружия сдерживается не только конкуренцией с другими странами, но и искусственными препятствиями дома.

"До сих пор работают абсурдные процедуры, многие из которых остались еще с советских времен. Так, каждый производитель, который нашел за рубежом покупателя для своей продукции, обязан получить согласие Минобороны и Генштаба на ее экспорт", - рассказал Сенченко.

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"Нужно понять, что способность государства профинансировать за счет средств налогоплательщиков государственный оборонный заказ значительно ниже, чем реальный потенциал украинской оборонки - около 5%", - подчеркнул он.

Сенченко отметил, что государство не должно мешать конкуренции в этой сфере.

"Однако это не повод для того, чтобы не появлялись новые предприятия, ведь они появляются или в тех нишах, которые не заполнены (в нишах современного оружия, военной техники), или они разрабатывают что-то более качественное или с меньшими затратами, чем у других государственных или частных производителей", - заявил он.

Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

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