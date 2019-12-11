На пепелище одесского колледжа есть угроза обрушения, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС по состоянию на 9:00 11 декабря.

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддоны и выгружено 2 тыс. 13 тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего с начала разборки завала вывезено около 1 тыс. 496 м куб. строительных конструкций.

"Психологами ГСЧС осуществляется постоянная работа по оказанию поддержки родственникам погибших и пропавших", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован. Всего в результате пожара погибли 12 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

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