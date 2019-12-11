Невнятная речь и шаткая походка: полиция задержала во Львове пьяного сотрудника СБУ за рулем автомобиля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данному факту начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области инициировано служебное расследование. В случае подтверждения указанного инцидента будет решаться вопрос об освобождении указанного сотрудника из органов СБ Украины.

Начальник управления выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании данного инцидента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель в центре Киева протаранил встречный автомобиль: погибла девушка. ФОТОрепортаж

Как сообщила Zaxid.net представитель патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий сообщила, что сотрудник СБУ ехал на автомобиле BMW 528. О том, что водитель может быть нетрезвым, в полицию сообщил неравнодушный львовянин. Машину патрульные остановили на ул. Каховской.

"Водитель был с признаками сильного алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нечеткое произношение, неустойчивая походка. 36-летний водитель отказался давать какие-либо документы на авто и демонстрировал полицейским удостоверение работника одной из служб. От проверки на состояние опьянения он отказался", - сообщила Рыбий.

На работника СБУ вынесли постановление за отсутствие документов и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.