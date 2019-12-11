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11.12.19 10:25

ВНО по математике будет двухуровневым и обязательным, - Новосад

С 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным.

ВНО по математике будет двухуровневым и обязательным, - Новосад

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - сообщила она.

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По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.

"Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.

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