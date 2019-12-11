На саммите Евросоюза заслушают доклад о выполнении Минских соглашений

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на письмо-приглашение президента Совета Европы Шарля Мишеля главам государств и правительств ЕС, 12 декабря, среди прочего, в контексте санкций будет заслушан доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

"Первый день завершится заслушиванием доклада о реализации Минских соглашений одновременно с краткими выводами по ВТО, Африке и Турции", - говорится в документе.

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Отметим, что на заседании Европейского совета должны принять решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Напомним, экономические санкции, касающиеся отдельных секторов экономики России, были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на российскую агрессию против Украины. Текущий срок действия санкций заканчивался 31 января 2019 года.

Кроме того, Европарламент недавно принял резолюцию с призывом остановить строительство газопровода "Северный поток-2".