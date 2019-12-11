Офису президента предложили сделать три типа контрактной военной службы в ВСУ, - Сенченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Андрей Сенченко, лидер гражданского движения "Сила права".

Он подчеркнул, что призыв - это неэффективная форма решения проблемы некомплекта в армии, а также проблемы подготовки резервов.

"Я общался с теми, кто прошел срочную службу. Один - пулеметчиком его считали, а другой - водитель бензовоза. За год срочной службы водитель бензовоза так и не увидел своего бензовоза, а пулеметчик стрелял трижды по 10 патронов. Это ложь, а не подготовка", - заявил Сенченко.

По его словам, Офису президента предложили изменить подходы к контрактам в Вооруженных силах. Сенченко считает, что должны быть три типа контрактов.

"Первый - основной контракт на службу в ВСУ на 3-5 лет. Его подписывает человек, который определился. Второй - дополнительный контракт для очень взрослых людей, уже имеющих боевой опыт, которые свое уже отслужили, но готовы защищать страну. Если, не дай Бог, будет обострение на войне, без них страна не справится", - рассказал он.

Но нужен еще один тип контракта - "предварительный контракт на службу в армии".

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"Речь идет о контракте, по которому люди идут служить на 3 месяца, но за это время с первого до последнего дня должны посвятить очень-очень интенсивной военной подготовке, как говорят, по натовским стандартам. Мы даже предложили несколько типов программ: общая программа для сухопутных войск, специальная программа для сухопутных войск с элементами горно-пехотной подготовки, специальная программа для морской пехоты и специальная программа для десантно-штурмовых войск", - продолжил Сенченко.

Эту систему необходимо предложить как альтернативу срочной службе.

"Кстати, мы предложили ввести такой порядок, что без прохождения службы по предыдущему контракту человек не может подписать основной контракт на службу в армии. Если человек, прошедший этот курс, не желает дальше служить в армии, она автоматически становится подготовленным резервистом", - рассказал он.

Сенченко заявил, что необходимо ввести правило: если годен по состоянию здоровья, но не прошел службу по предыдущему контракту, - не имеешь права на работу в полиции, прокуратуре, НАБУ, ГБР, Пограничной службе и других подобных структурах.

"Считаю, что такие же ограничения должны быть и для государственной службы", - подытожил он.

Полностью интервью с Андреем Сенченко читайте здесь.

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