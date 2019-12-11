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11.12.19 10:51

Прокуратура потребует домашний арест директору сгоревшего одесского колледжа Кочерге

Меру пресечения руководителю сгоревшего одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любови Кочерге будут избирать в суде 11 декабря.

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Прокуратура будет требовать для нее круглосуточный домашний арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Также решается вопрос об отстранении Любови Кочерги от должности.

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Напомним, вчера директрисе вручили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

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