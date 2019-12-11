Прокуратура потребует домашний арест директору сгоревшего одесского колледжа Кочерге

Прокуратура будет требовать для нее круглосуточный домашний арест, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Также решается вопрос об отстранении Любови Кочерги от должности.

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Напомним, вчера директрисе вручили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние противопожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.