ФСБ РФ задержала украинца в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В информации управления российской ФСБ по Крыму говорится, что житель Херсонской области "пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой".

"В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей", - говорится в сообщении.

В ФСБ также сообщают, что мужчину передали "правоохранительным органам" оккупированного Армянска.

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