ФСБ РФ задержала украинца в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
В информации управления российской ФСБ по Крыму говорится, что житель Херсонской области "пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой".
"В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В ФСБ также сообщают, что мужчину передали "правоохранительным органам" оккупированного Армянска.