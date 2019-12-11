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11.12.19 11:10

Депутат одного из местных советов Киевщины подозревается в хищении 32,5 млн грн, - ГПУ

Депутат местного совета подозревается в неправомерной добыче и продажи песка в особо крупных размерах из озера в Дарницком районе Киева.

песок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

По версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017 - 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Экспертом подтвержден причиненный вследствие этого материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн грн.

10 декабря чиновнику сообщили о подозрении в нарушении ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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