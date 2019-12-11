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11.12.19 11:17

Подозреваемого в злоупотреблении служебным положением чиновника Львовского горсовета Коровайника отпустили на поруки

Апелляционная палата Высшего антиконституционного суда (ВАКС) удовлетворила ходатайство о взятии и.о. директора департамента градостроительства Львовского горсовета Сергея Коровайника на поруки.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета, судебное заседание завершилось поздно вечером 10 декабря.

Апелляционная палата ВАКС отменила решение первой инстанции о залоге для чиновника.

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"Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование о сдаче заграничного паспорта. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки", - указано в сообщении.

Согласно решению ВАКС, Коровайнику установили залог в сумме 153 680 гривен.

Напомним, и.о. директора департамента градостроительства Сергея Коровайника и городского голову Львова Андрея Садового САП подозревает в злоупотреблении служебным положением при продаже земельного участка в 24 га под индустриальный парк. Обвинение считает, что чиновники горсовета не имели права продавать указанный участок, поскольку он принадлежит Рясне-Рускому сельсовету и его целевое предназначение - земли сельского хозяйства, а не промышленности.

Чиновники Львовского горсовета настаивают на том, что на момент продажи земли в 2015 году указанные земли были собственностью Львова.

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На прошлой неделе Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Андрея Садового и отменила залог, установленный решением суда предыдущей инстанции. Ему установили личное обязательство до 20 января 2020 года.

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