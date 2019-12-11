Подозреваемого в злоупотреблении служебным положением чиновника Львовского горсовета Коровайника отпустили на поруки

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета, судебное заседание завершилось поздно вечером 10 декабря.

Апелляционная палата ВАКС отменила решение первой инстанции о залоге для чиновника.

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"Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование о сдаче заграничного паспорта. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки", - указано в сообщении.

Согласно решению ВАКС, Коровайнику установили залог в сумме 153 680 гривен.

Напомним, и.о. директора департамента градостроительства Сергея Коровайника и городского голову Львова Андрея Садового САП подозревает в злоупотреблении служебным положением при продаже земельного участка в 24 га под индустриальный парк. Обвинение считает, что чиновники горсовета не имели права продавать указанный участок, поскольку он принадлежит Рясне-Рускому сельсовету и его целевое предназначение - земли сельского хозяйства, а не промышленности.

Чиновники Львовского горсовета настаивают на том, что на момент продажи земли в 2015 году указанные земли были собственностью Львова.

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На прошлой неделе Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Андрея Садового и отменила залог, установленный решением суда предыдущей инстанции. Ему установили личное обязательство до 20 января 2020 года.