На сегодняшний день количество переселенцев из Крыма превышает 42 тыс. Оккупанты незаконно вывезли в Россию 450 человек, - прокуратура АРК

На сегодняшний день количество внутренне перемещенных лиц достигает 42 895 человек. Оккупационными судами принято 2400 незаконных решений о выдворении, к более чем 9500 людям применено административное взыскание за "нарушение миграционных правил". Еще 450 украинцев незаконно вывезены в следственные изоляторы и тюрьмы России, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

"В 2015-2019 годах оккупационная власть, пренебрегая рядом своих международных обязательств, провела 10 призывных кампаний. На срочную военную службу в вооруженные силы и другие воинские формирования Российской Федерации призвано около 19 тысяч гражданского населения для участия в международных вооруженных конфликтах в интересах РФ", - отмечает прокуратура АР Крым (Киев).

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Прокуратура автономии объявила "военному комиссару Ялты" Павлу Аксенову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

За пять лет оккупации Крыма Россией украинские правоохранители задокументировали более 80 фактов преследования журналистов и активистов по политическим, религиозным и другим дискриминационным мотивам, запрета мирных собраний и других нарушений.

"Сообщено о подозрении 4 судьям "судов Республики Крым", которые незаконно осудили журналиста Николая Семену, общественных активистов, заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза", - говорится в сообщении.

Ярким примером массовых преследований является "дело Хизб ут-Тахрир", которую в РФ признали "экстремистской". Жертвами преследований в нем стали 60 человек, преимущественно крымских татар. В этом году членов "ялтинской группы" незаконно приговорили к 76 годам лишения свободы (совокупно). Члены "первой симферопольской группы" получили совокупно 68 лет лишения свободы.

Настоящая цель преследования - проукраинская позиция обвиняемых и осужденных и отказ признать аннексию украинского полуострова.

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Применялись к проукраинским активистам и жестокие пытки, как в случае крымского татарина Решата Аметова, которого в 2014 году похитили, пытали, а потом убили двое "самообороновцев" и офицер ВС России. Всем троим сообщено о подозрении, они объявлены в розыск.

"Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры АР Крым является уголовно-правовое преследование виновных в нарушении прав человека на оккупированной территории полуострова. Поскольку указанные нарушения происходят во время военного конфликта, такие действия прокуратура автономии квалифицирует как нарушение законов и обычаев войны, а именно по статье 438 Уголовного кодекса Украины", - резюмировал прокурор АР Крым Игорь Поночовный.



