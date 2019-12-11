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11.12.19 11:50

Курченко проиграл иск к АМКУ об отмене штрафа в 15 млн в деле о покупке "Брокбизнесбанка"

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск олигарха Сергея Курченко против Антимонопольного комитета Украины о признании недействительным и отмене штрафа в размере 15 миллионов гривен в деле о покупке Курченко "Брокбизнесбанка" без разрешения АМКУ.

Курченко проиграл иск к АМКУ об отмене штрафа в 15 млн в деле о покупке "Брокбизнесбанка"

Об этом сообщает Finbalance, информирует Цензор.НЕТ.

Суд решил, что Курченко не предоставил доказательств, опровергающих его влияние на деятельность "Брокбизнесбанка". 

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Генпрокуратура сообщала, что Курченко приобрел 80% акций "Брокбизнесбанка" у братьев Буряков за счет кредитов, полученных в "Брокбизнесбанке".

НБУ признал "Брокбизнесбанк" неплатежеспособным еще в конце февраля 2014 года, а в июне того же года регулятор отправил финучреждение на ликвидацию.

Вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на сумму 2,6 миллиарда гривен.

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