Фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" Абсеитов и Абильтаров нуждаются в неотложной медицинской помощи, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Крымским татарам Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову, которых незаконно удерживают "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Ставропольскому краю" нужна медицинская помощь", - написала она.

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У Зеври Абсеитова проблемы с зубами и почками, а также гипертония II степени, которая без постоянного медицинского контроля может вызвать инсульт. Рустам Абильтаров имеет хронические заболевания - пиелонефрит и ревматоидный артрит. Кроме того, ранее он перенес микроинфаркт миокарда.

"Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не оказывают надлежащую помощь нашим согражданам", - отметила омбудсмен.

Денисова также сообщила, что в неотложном порядке обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять срочные меры с целью восстановления прав граждан Украины: "Содействовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить им необходимую медицинскую помощь".

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Как отмечается, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров был осужден "Северо-Кавказский окружными военным судом РФ" на 8,9 года колонии строгого режима за якобы участие в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".





