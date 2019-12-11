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11.12.19 12:06

Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

Кабинет Министров Украины 11 декабря одобрил законопроект, позволяющий повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц.

Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц

Об этом сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство одобрило законопроект, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам, до 4200 грн в месяц", - написал премьер.

По его словам, "это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей".

"Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - добавил Гончарук.

Напомним, на данный момент прожиточный минимум составляет 2102 грн.

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Кабмин одобрил законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц 01

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