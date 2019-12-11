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11.12.19 12:14

Завтра Конституционный Суд рассмотрит правомерность назначения и увольнения главы КГГА президентом

В четверг, 12 декабря, большая палата Конституционного Суда начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 51 нардепа по поводу официального толкования ряда положений Основного закона, в частности, вопрос о возможности президента Украины назначать и увольнять главу КГГА.

Завтра Конституционный Суд рассмотрит правомерность назначения и увольнения главы КГГА президентом

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела начнется в 10:00, судья-докладчик Олег Первомайский.

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В частности, авторы ходатайства просят КСУ дать официальное толкование указанных положений Конституции в контексте вопросов, может ли Киевский горсовет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре КГГА; может ли быть уволен президентом с должности главы КГГА избранный городской глава, если его полномочия не прекращены; может ли президент назначать на должность главы КГГА лицо, не избранное Киевским городским главой при условии, если полномочия избранного мэра Киева не прекращены.

Напомним, 3 октября Рада одобрила в первом чтении законопроект о столице, разделяющий полномочия мэра Киева и главы КГГА.

4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

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