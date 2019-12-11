Кабмин создал Офис финансового контроля, он будет защищать бизнес от мошенничества, - Гончарук

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Правительство создало Офис финансового контроля. Он защитит граждан и добросовестный бизнес от финансового мошенничества, а Украина как государство станет предсказуемой и надежной в распоряжении публичными финансами. Это - цели Программы деятельности Правительства", - говорится в сообщении.

Новый орган создается на основе Госаудитслужбы, которая передает по наследству свое имущество и функции. Ее штат будет сокращен на 30%.

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