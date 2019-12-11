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11.12.19 12:30

Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе: ничего нельзя разобрать

Кабинет министров отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года.

Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе: ничего нельзя разобрать

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами - и проголосовали", - отметил он.

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По словам Дубилета, это отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться.

"Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать", - добавил министр.

Кабмин отменил зачитывание данных лицензий компаний и банков в радиорекламе: ничего нельзя разобрать 01

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