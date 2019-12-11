Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.12.19 12:47

Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук

Верховная Рада планирует продлить действие закона об особом статусе Донбасса на год во время внеочередного заседания, которое состоится завтра, 12 декабря.

Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Новости Донбасса".

"Я думаю, что такой законопроект найдет больше 226 голосов в зале", - подчеркнула она.

Верещук отметила, что после Нового года будет начата работа по написанию новой версии закона.

Отметим, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады 11 декабря рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "31 декабря 2019 года" меняется на "31 декабря 2020 года", - Арахамия объяснил суть законопроекта об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100