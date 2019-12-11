Рада собирается завтра продлить закон об особом статусе Донбасса, - Верещук

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "НАШ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Новости Донбасса".
"Я думаю, что такой законопроект найдет больше 226 голосов в зале", - подчеркнула она.
Верещук отметила, что после Нового года будет начата работа по написанию новой версии закона.
Отметим, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады 11 декабря рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.