Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.12.19 12:52

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Основой для расчета показателей проекта Государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга - 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

Доходы Госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы - 1 180,099 млрд гривен.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков: Убежден, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100