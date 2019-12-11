Экс-депутата ВС Крыма, депутата Госдумы Савченко заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену, - прокуратура АРК

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК, женщину осудили за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности. И в качестве примера депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы. Принципиальным долгом прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания", - отметил Игорь Поночовный, прокурор АР Крым.

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В суде прокуратура АР Крым доказала вину депутата в совершении действий, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно - предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Приговором суда установлено, что Савченко участвовала в заседаниях Верховного совета АР Крым, на котором принято постановление "О независимости Крыма", согласно ему создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правопреемстве Республики Крым". Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова.

Кроме того, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", чем обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа, и своим голосованием в заседании, на котором принята так называемая "Конституция Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации".

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Отметим, что Светлана Савченко - действующий депутат Государственной думы Российской Федерации.