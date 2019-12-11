Оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды и продолжают набирать на службу уголовников, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Для повышения эффективности агитационной работы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты создают выездные вербовочные команды, в состав которых привлекают работников военкоматов и военнослужащих российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Как отметили в украинской разведке, основными объектами пропагандистских мероприятий являются работники предприятий с большой задолженностью по заработной плате и жители шахтерских поселений (промышленных районов).

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"В то же время продолжается набор на военную службу лиц, совершивших преступления и уклоняющихся от уголовного преследования или в прошлом привлекались к уголовной ответственности", - сообщилив ГУР.