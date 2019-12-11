Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе: 200 тыс. - семьям погибших, 50 тыс. - пострадавшим

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, семьи погибших при пожаре в Одесском колледже получат от государства по 200 тыс. гривен. Пострадавшие получат по 50 тыс. гривен.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.