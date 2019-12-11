"Это п#здец": в оккупированном Крыму проведут слушания "международного общественного трибунала" по инциденту в Керченском проливе

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил адвокат Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.
"Адвокат, член рабочей группы при русском правительстве Крыма приглашает меня быть "общественным защитником Украины" на каких-то игрушечных слушаниях "международного общественного трибунала" по Керченскому проливу, которые они хотят провести. Можно даже за гонорар", - говорится в сообщении.
Адвокат Новиков ответил вежливым отказом.
"И я ответил только "Спасибо, нет". И зря. С утра РИА Новости уже пишет, что Новиков отказался защищать Украину, потому что "дело гиблое", а действия украинских властей невозможно оправдать", - рассказал Новиков.
"Консервативно настроенные коллеги иногда упрекают меня за употребление энергичных выражений. "Можно ведь сказать то же самое литературным языком, зачем использовать мат?" - говорят они. Затем, что инфляция экспрессивных языковых средств уже привела нас к тому, что вежливая форма объективно воспринимается как терпимое отношение к сути. И чем безумнее ситуация, тем вероятнее, что говорящего о ней в нейтральном тоне воспримут так, что он может и не до конца согласен, но в целом не имеет принципиальных возражений. "Приговор суда незаконный и возмутительный" - говорит адвокат в телекамеру, и это считывается аудиторией как "у юристов на этот счет есть разные точки зрения". "Это п#здец!" с большими шансами воспримут как сигнал тревоги, даже если само слово кого-то резанет", - добавил адвокат.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.