ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", который якобы собирался устроить теракт в Мурманске

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ

Так, ФСБ РФ заявила, что пресекла деятельность яковы сторонника "Правого сектора", который по ее информации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства.

"10 декабря 2019 года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.", - сказано в сообщении.

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Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту.