2020 год будет объявлен годом медсестринства, - Скалецкая

Об этом во время заседания лауреатов "Ордена Святого Пантелеймона" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Следующий год будет объявлен годом медсестринства. Поскольку эта тема более 20 лет не развивалась и не имела стратегического видения - что мы хотим, как мы хотим это развивать, что нам нужно, чтобы поддержать. Я надеюсь, что следующий год будет не просто объявлен, но и будут приняты решения, которые помогут, возможно, развивать больницы медсестринского ухода, возможно, иметь понимание как мы хотим вести подготовку медсестер", - заявила министр.

Скалецкая напомнила, что на следующий год Государственным бюджетом Украины на здравоохранение выделено 113 млрд грн, что на 20 млрд грн превышает бюджет предыдущего года. "72 млрд грн идут сразу непосредственно на оказание медицинской помощи, плюс есть отдельно финансирования мероприятий государственных, отдельно есть закупка, например, ангиографов или машин "скорой", то есть на самом деле комплиментарность. Плюс 30% от субвенции, которая приходит в область, доплачивает местная власть или доплатами по заведениям, или разным программам", - сообщила Скалецкая, добавив, что средств всегда не хватает, но главная задача Минздрава на 2020 год - показать, что даже при этих средствах, при условии приоритетного финансирования инфарктов, инсультов, родов и неонатальной помощи, отрасль сможет показать большую эффективность в уменьшении инвалидизации и сохранении жизни людей.

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Отвечая на вопрос об увеличении финансирования отрасли до уровня 5% от ВВП, министр подчеркнула: "Или дойдем мы в следующем году до 5% ВВП, как прописано в законе? Не уверена, скорее нет, но рост, динамика она будет. Следующий год является во многом сложным по нашим внешним долгам, но те расчеты, о которых мы можем сегодня говорить, дают нам возможность спасать больше жизней даже при этой сумме".

Она также выразила убеждение, что страховые компании в следующем году будут интенсивнее работать на рынке медицинских услуг.

Скалецкая сообщила, что вместе с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой договорились, что уровень финансирования здравоохранения в Госбюджете будет постепенно увеличиваться, и после расходов на армию медицинская сфера займет второе место среди правительственных приоритетов.

Также Скалецкая сообщила, что в 2020 году министерство определится с моделью медицинского страхования. "В следующем году будет ответ на вопрос о модели медицинского страхования, которая может быть дополнением к программе медицинских гарантий, которая со следующего года стартует. Это тоже дополнительные средства в больницу, в здравоохранение", - сообщила министр.