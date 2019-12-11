С укреплением гривни граждане Украины становятся богаче, а вопрос снижения цен - компетенция АМКУ, - Гончарук

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, от любого явления кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

"Укрепление гривни - это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, она больше весит", - сообщил он.

В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета.

"Не каждое событие влияет с сегодня на завтра, отдельные вещи, такие как укрепление гривни, влияет постепенно", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук выступил против эмиссии гривни: "Я против того, чтобы печатать деньги"

Премьер полагает, что от укрепления национальной валюты проигрывают экспортеры.

"Мы понимает это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления", - сообщил Гончарук.

"Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривни - это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте", - сообщил он.

Гончарук выразил надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне. "И в целом для экономики Украины это очень хорошо", - сказал он.