СБУ уличила в крышевании борделей руководство профильных подразделений столичной полиции

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

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