Кабмин уполномочил Милованова подписать меморандум с табачным бизнесом

Об этом сообщил сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует нашу совместную добрую волю повышать уровень конкуренции на этом рынке. У нас сейчас к модели на (табачном. - Ред) рынке очень много вопросов в плане конкуренции", - сообщил премьер-министр.

Кабмин на заседании правительства уполномочил подписать меморандум министра экономики Тимофея Милованова.

"Это задекларированные намерения честной игры, чтобы никто ни с кем не сговаривался, не создавал монополий, не злоупотребляй рыночной силой", - добавил Гончарук.

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