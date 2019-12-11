Более 20 раз объявляли режим прекращения огня, и каждый раз Россия его срывала, - нардеп Павленко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат Украины Ростислав Павленко.

Он подчеркнул, что уступки Украины, в частности, в части отвода войск, существенно ослабили позиции нашего государства на переговорах.

"Мы видим, что там происходит, продолжают гибнуть бойцы в этих зонах. Но все это было сделано просто ради того, чтобы состоялась встреча", - добавил нардеп.

Он отметил, что важно четко понимать, какие изменения законодательства по итогам нормандской встречи предложат президент Зеленский и монобольшинство, поскольку именно от их сути будет зависеть дальнейшее выполнение Украиной договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите".

"Первое - это так называемый политическая повестка дня в сфере безопасности. Почему так долго не происходили нормандские встречи? В Берлине Президентом Украины Петром Порошенко была представлена дорожная карта, где был указан принцип "сначала безопасность". России это не очень понравилось. Но тогда была ситуация, когда Германия и Франция поддержали позицию Украины. И до следующей встречи должны были разработать, как же по этой дорожной карте двигаться", - объяснил Павленко.

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Он подчеркнул, что безопасность - это не просто прекратить стрелять.

"Это понять, как российские войска уйдут из Донбасса, как будут разоружены наемники, как будет решена ситуация контроля на этих территориях и контроля за рубежом", - отметил нардеп.

Он напомнил, что Президент Порошенко настаивал на введении миротворческой миссии под эгидой ООН, которая контролировала бы всю эту территорию вплоть до границы.

В то же время Павленко отметил, что о прекращении огня стороны договаривались уже более 20 раз и ни разу Россия не сдержала этих договоренностей, а обменивать пленных будут только на установленных лиц, а это не значит, что всех.

Павленко подчеркнул - важную роль в процессе имплементации результатов переговоров играть парламент, и нужно четко понимать, какие предложения будут вноситься, как будет меняться законодательство, о чем говорится в "формуле Штайнмайера".

"Дьявол - в деталях. Если будет попытка сделать какие-то статусы, если будет попытка сделать это без ограничений во времени, потому что Россия достаточно четко ставит вопрос, что они это навсегда", - отметил член фракции.

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Он не исключил, что на Зеленского может осуществляться давление, чтобы особый порядок местного самоуправления распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Если он пойдет на все эти условия, то ситуация будет очень сложной и в обществе, и в парламенте. Я не знаю, как, не спровоцировав общественного возмущения, все это выполнить. А если это не будет выполнено, и мы на это надеемся, тогда Россия начнет выставлять контр-условия", - отметил депутат.

Он отметил, что следующая нормандская встреча может состояться, но не через 4 месяца, а когда будет сохранен режим санкций и они будут работать, если Украина не откажется от исков в международных судах.

"Вполне возможно, что встреча может состояться в тот момент, когда Россия будет готова не навязывать условия, а собственно обсуждать условия выхода из оккупированных территорий. Я очень надеюсь на такую следующую встречу", - резюмировал он.

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