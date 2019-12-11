Минздрав обновил перечень противопоказаний для профилактических прививок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Перечень медицинских противопоказаний к профилактическим прививкам используют как врачи первичного звена при вакцинации, так и специалисты вторичного и третичного звеньев для предоставления рекомендаций пациентам.

Потребность обновить этот документ в соответствии с мировыми рекомендациями и передовыми практиками назрела давно, ведь в старой версии противопоказания часто были недостаточно клинически обоснованы", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, изменения в Перечень медицинских противопоказаний наработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике при участии специалистов Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и ученых АМН Украины по вопросам вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики. Обновленный Перечень учитывает современные международные рекомендации ВОЗ, CDC, директивы американской ассоциации инфекционистов, согласованные с австралийскими, канадскими и британскими рекомендациями по профилактическим прививкам во время различных клинических состояний с учетом доказательной базы.

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Новый Перечень медицинских противопоказаний имеет следующие преимущества:

а) даны ответы по многим клиническим состояниям, с которыми сталкиваются врачи в повседневной практике, и их детализация;

б) введено понятие "предостережение" и предоставлено больше возможностей для принятия решений врачом первичного звена относительно целесообразности вакцинации;

в) добавлены ситуации, по которым ранее не было установок по вакцинации (вакцинация перед и после оперативных вмешательств вакцинация лиц, находящихся в контакте с имунокомпрометованными; и т.д.).

Медицинские противопоказания разделены на абсолютные противопоказания к прививке и предостережения от вакцинации.

Абсолютные противопоказания - это состояние реципиента вакцины (предболезнь, болезнь, обострение болезни или клиническое состояние), при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введеную вакцину. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными в зависимости от вакцины (живой или инактивированной) и клинического состояния пациента.

Предостережение от вакцинации (вакцинация настороженно) - это ситуации, когда врачу приходится учитывать преимущества прививки над его рисками.

Окончательное решение о прививке принимает врач в зависимости от ситуации.

Например, вакцинация против желтой лихорадки противопоказана беременным, однако если беременная собирается переезжать в эндемичный регион, рекомендовано сделать прививки от этой болезни.

Врач определяет противопоказания к вакцинации согласно рекомендациям обновленного Перечня и другими национальными установками. При необходимости в дополнительной информации относительно диагноза, течения заболевания и при необходимости дополнительных обследований врач направляет пациента к профильному специалисту для получения соответствующего заключения по результатам которого окончательно принимает решение о вакцинации.

Ранее, согласно Приказу МЗ Украины от 16.09.2011 № 595, медицинские противопоказания к прививкам каждому лицу определяла комиссия по вопросам прививок, которая сейчас фактически не работает.