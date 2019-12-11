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11.12.19 15:17

Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко, задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком.

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По информации адвоката Дмитрия Мельника, соответствующее решение принял следственный судья Тимур Хамзин 11 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Подозреваемого Овдиенко Игоря Витальевича освободить из-под стражи и немедленно доставить к месту жительства", - говорится в постановлении.

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При этом к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно до 10 февраля 2020 года. Также на него возлагается ряд обязанностей, в числе которых: являться к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и носить электронное средство контроля.

Отмечается, что соответствующее постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня объявления.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.

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