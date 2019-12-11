Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights, – "Квартал 95"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе студии.

"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.

Студия "Квартал 95" еще в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибутором Eccho Rights - с тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.

По информации "Квартал 95", компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал - самой популярной онлайн-платформе мира - Netflix.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнули в "Квартале".

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В то же время, в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

Телеканал "ТНТ" с завтрашнего дня начинает показ сериала "Слуга народа", президента в котором сыграл Владимир Зеленский.

Напомним, в мае стало известно, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивное право на показ сериала "Слуга народа" на территории РФ. Студия "Квартал 95" тогда заверила, что не продавала право на показ сериала россиянам. Его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

К концу лета сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

В начале ноября о планах показать сериал "Слуга народа" заявил главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1".

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