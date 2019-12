Дело ГБР против Порошенко за Минские соглашения - политически мотивированный шаг, - вице-спикер литовского Сейма Ауштрявичюс

Как сообщает Цензор.НЕТ, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового уголовного производства против пятого президента Украины.

Политик призвал украинские власти прекратить "политически мотивированные шаги" для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государственную измену в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всячески избегать политически мотивированных шагов", - заявил представитель Европарламента.

I express my deep concern because of Ukraine’s State Bureau of Investigation has opened a criminal case against #PetroPoroshenko, on possible treason, in respect of the Complex of Measures for Implementation of #Minsk Agreements. By all means to avoid politically motivated steps