Дело ГБР против Порошенко за Минские соглашения - политически мотивированный шаг, - вице-спикер литовского Сейма Ауштрявичюс

Как сообщает Цензор.НЕТ, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового уголовного производства против пятого президента Украины.

Политик призвал украинские власти прекратить "политически мотивированные шаги" для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государственную измену в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всячески избегать политически мотивированных шагов", - заявил представитель Европарламента.

I express my deep concern because of Ukraine’s State Bureau of Investigation has opened a criminal case against #PetroPoroshenko, on possible treason, in respect of the Complex of Measures for Implementation of #Minsk Agreements. By all means to avoid politically motivated steps — Petras Austrevicius (@petras_petras) 11 декабря 2019 г.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Это Украина в худшем виде. Стыд", - отметил Бильдт накануне.

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование после обращения бывшего главы администрации Януковича Андрея Портнова о возможной государственной измене пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений.

Отметим, что на последнем саммите Нормандской четверки европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Евросоюза заслушают доклад о выполнении Минских соглашений