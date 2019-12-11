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11.12.19 16:08

WADA рассмотрит полный запрет на участие российских спортсменов в мировых соревнованиях

WADA сегодня обсудит возможность более жесткого штрафа для России, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

Отмечается, что существуют реальные опасения, что Россия выиграет апелляцию против четырехлетнего запрета WADA на участие в мировом спорте, который по-прежнему позволяет россиянам соревноваться под нейтральным флагом.

Комитет WADA в связи с этим рассмотрит встречную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о введении тотального запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом.

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Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены только "чистые" от спортсмены.

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