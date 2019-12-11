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11.12.19 16:19

Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали

Шаман Александр Габышев оштрафован за неповиновение представителю власти. По версии суда, когда ему попытались вручить повестку на допрос к следователю, шаман отказался в ней расписываться, вытащил меч и, размахивая им, порвал форму одного из полицейских.

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За это нарушение суд Якутска оштрафовал Габышева на 1000 рублей (371 грн.), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

Суд также избрал Габышеву меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила адвокат Ольга Тимофеева. Такое решение принял следователь ФСБ, расследующий уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Теперь шаман не сможет покинуть Якутск, однако если в течении 10 дней ему не предъявят обвинение, мера пресечения будет отменена.

Ранее защита якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", заявила о том, что в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам координатора правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, эту информацию адвокату Габышева неофициально сообщил представитель Следственного комитета. В пресс-службе ведомства возбуждение нового дела отрицают.

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Накануне, 10 декабря полицейские Якутии снова задержали шамана Александра Габышева.

Шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

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В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.

8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Путина".

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