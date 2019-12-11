Размахивая мечом, порвал куртку полицейского: шамана, который идет изгонять Путина из Кремля, оштрафовали

За это нарушение суд Якутска оштрафовал Габышева на 1000 рублей (371 грн.), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

Суд также избрал Габышеву меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила адвокат Ольга Тимофеева. Такое решение принял следователь ФСБ, расследующий уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Теперь шаман не сможет покинуть Якутск, однако если в течении 10 дней ему не предъявят обвинение, мера пресечения будет отменена.

Ранее защита якутского шамана, шедшего в Москву "изгонять Путина", заявила о том, что в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По словам координатора правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексея Прянишникова, эту информацию адвокату Габышева неофициально сообщил представитель Следственного комитета. В пресс-службе ведомства возбуждение нового дела отрицают.

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Накануне, 10 декабря полицейские Якутии снова задержали шамана Александра Габышева.

Шаман Александр Габышев в марте этого года пешком отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина".

19 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде.

25 сентября утром отряд якутского шамана, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Накануне вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка.

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В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.

Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, якутский шаман Александр Габышев невменяем, не может осознавать свои действия и руководить ими.

8 декабря стало известно, что Шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Путина".