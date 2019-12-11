Профильный комитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За решение проголосовали 22 народных депутата.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о поддержке продления закона об особом статусе Донбасса подкомитетом Комитета по вопросам организации государственной власти.

"Мы только что на подкомитете рекомендовали рассмотреть за основу и в целом. Сейчас комитет определится, поддержит ли он эту идею", - сказал Корниенко.

По его словам, законопроект лишь предлагает внести одно изменение в статью закона, заменив дату действия закона с "31 декабря 2019 года" на "31 декабря 2020 года".

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