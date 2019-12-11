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11.12.19 16:32

При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, около половины земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству и государственным предприятиям, вывели из госсобственности.

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Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"1,5 миллиона гектаров было на конец 1990-х, по документам, только в государственных предприятиях. Сейчас мы ожидаем, что по результатам инвентаризации будет 600-700 тысяч гектаров. То есть, половину земли вывели различными схемами", - сообщил Милованов.

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По оценкам министра, потери государства от вывода земельных участков из государственной собственности могут достигать $1,5 млрд и более.

"То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.

Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

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