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11.12.19 16:34

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала "человеком года" по версии Time. ФОТО

Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг из Швеции человеком 2019 года.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.

Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания, обойдя включенных в этом году в шорт-лист Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга и участников протестов в Гонконге.

"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - цитирует ВВС главного редактора Time Эдварда Фельзенталя.

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии Time 01

Звание "Человек года", присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. Это трезвая оценка мира, каков он есть, и людей, формирующих этот мир - к худу или к добру, гласит редакционный принцип.

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Первым человеком года стал в 1927 году Чарльз Линдберг, американский пилот, перелетевший Атлантику. В дальнейшем это звание получали Сталин, Гитлер, Черчилль, Дэн Сяопин, Горбачев, Путин, а также собирательные Американский Солдат и Пользователь Интернета.

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