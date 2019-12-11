В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники ГИС незаконно осуществили описание и арест корпоративных прав коммерческой структуры. Компания занималась возведением многоквартирного дома, который находился в процессе строительства для сдачи в эксплуатацию. Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие "Сетам".

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники в интересах фирм приближенных к криминальным кругам региона организовали отчуждения недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя. Из-за действий злоумышленников могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья. По материалам спецслужбы инициирован процесс возврата корпоративных прав законному владельцу.

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Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, осуществлено объявления о подозрении в совершении преступления Начальнику Алешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонщины.