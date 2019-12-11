Угрозы депутатам Устиновой и Стефанишиной: комитет ВР обратится в НАПК

Такое решение было принято в среду, 11 декабря, на заседании регламентного комитета ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

Речь идет о скандальном заседание комитета по вопросам здоровья нации, когда депутатам "Голоса" угрожали физической расправой за их законопроект 2089 о снижении цен на лекарства.

Давление и угрозы депутатам "Голоса" должен рассмотреть Назка - решение регламентного комитета

Регламентный комитет парламента принял решение обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении ситуации, которая произошла на заседании комитета по вопросам здоровья нации.

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"Такие случаи давления и угроз не должны повториться. Потому что вчера это случилось с нами, а завтра может случиться с любым другим народным депутатом. Ни фармбизнес, ни любой другой бизнес не должен давить на народных депутатов и продвигать на заседаниях парламентских комитетов свои интересы", - сказала Стефанишина.

При этом, отметили в партии, Генпрокуратура до сих пор не отреагировала на инцидент. Депутаты обратились в прокуратуру с заявлениями об угрозах еще 2 недели назад.

Инцидент с угрозами Стефанишиной и Устиновой со стороны экс-заместителя министра здравоохранения Александра Чумака произошел 27 ноября на заседании комитета ВР по по вопросам здоровья нации. "Начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью", - сказал Чумак участникам заседания, имея ввиду Стефанишину и Устинову.

После этого Устинова подала в ГПУ заявление об угрозе убийством.

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