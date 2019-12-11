В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские непострадали.

Смотрите: Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Смотрите: Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж