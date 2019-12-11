В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские непострадали.
На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.