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11.12.19 17:18

ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен (обновлено)

Следователи Госбюро расследований и сотрудники Генпрокуратуры провели обыск дома у народного депутата восьмого созыва.

ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, экс-нардеп якобы может быть причастен к отмыванию денег на сумму около 200 млн гривен, которые он якобы приобрел незаконным путем.

По предварительной информации, в 2016 году на тот момент нардеп совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Следствие установило, что один из контрагентов депутата умер до подписания договора. Кроме того, у лиц, которые якобы подписывали соглашения, доходы от сделки не указаны в декларациях. Также, правоохранители установили, что сделки не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Сейчас решается вопрос о наложении арест на имущество бывшего политика.

Продолжается досудебное расследование по статьям об отмывании денег и подделке документов.

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По данным "Украинской правды" говорится о Максиме Микитасе.

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