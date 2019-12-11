Зеленский подписал закон о дофинансировании строительства "Охматдета"

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в апреле 2019 года была открыта первая часть нового корпуса "Охматдета". Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.

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6 декабря парламент принял решение о выделении 200 млн грн из Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на завершение строительства детской больницы "Охматдет".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что это та необходимая сумма, которая позволит завершить строительство, и правительство приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первом квартале следующего года.