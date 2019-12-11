Рада рассмотрит создание новой ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - Корниенко

Об этом журналистам на брифинге 11 декабря сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра очень насыщенная повестка дня. С того, на чем хотелось бы акцентировать, - это то, что мы наконец пришли к соглашению между фракциями и внутри фракции по временной следственной комиссии по вопросам нападений на активистов... Я думаю, что завтра мы ее в зале уже проголосуем - и начнется работа этой комиссии. Она действительно очень важна. Когда "Голос" ее инициировал, мы ее поддержали и делегировали людей, которые лично знали и Екатерину, и других активистов, на которых были нападения", - отметил Корниенко.

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24 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов".

В Раде предыдущего созыва уже создавалась временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продлили ее работу еще на три месяца.